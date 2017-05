Dirk Kuijt hangt op hoogtepunt voetbalschoenen aan de haak

De drie doelpunten tegen Heracles in de titelmatch zullen de laatste goals zijn die op naam van Dirk Kuijt komen. De Nederlander stopt na negentien seizoenen met voetballen.

"Ik zal de komende dagen nog meetrainen met de selectie, maar daarna stop ik definitief. Het was een moeilijke keuze, maar dit is het juiste moment. Ik heb mijn hele carrière beslissingen gemaakt op gevoel, dus ook deze."

Kuijt stopt op een hoogtepunt want hij zorgde voor een volksfeest in Rotterdam door met Feyenoord de titel te pakken. "We zijn ongelooflijk dankbaar voor alles wat hij voor Feyenoord heeft betekend de afgelopen twee jaar", zegt technisch directeur Martin Van Geel.

"Met zijn instelling, professionaliteit en passie heeft hij enorm veel toegevoegd. In de kleedkamer, op het veld én daarbuiten. We zijn dan ook enorm blij dat we iemand met zijn ervaring en instelling bij de club kunnen houden."

Kuijt zal nu een opleiding volgen en krijgt een positie in het technisch management van de club. "Ik ga hem onder mijn vleugels nemen en ik kan me voorstellen dat hij mij op termijn opvolgt", besluit Van Geel.