AZ Alkmaar rondt komst van Genk-doelman Bizot af

Met AZ heeft Bizot een vangnet gevonden. "Ik ben blij verrast dat AZ bij me is uitgekomen", reageert de doelman. "AZ was op zoek naar een Nederlandse keeper."

"Met mijn buitenlandse ervaring denk ik dat ik een toevoeging kan zijn voor de selectie en dat ik de jonge spelers een beetje wegwijs kan maken. Garanties heb je nooit, maar ik zal mijn uiterste best doen om eerste keeper te worden."