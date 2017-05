Dries Wuytens moet weg bij Willem II

Ook de contracten van Dico Koppers, Erik Falkenburg, Guus Joppen en Pele van Anholt worden niet verlengd.

Dries Wuytens speelde vier seizoenen bij Willem II. Daarvoor speelde hij bij Beerschot en de jeugd van PSV. Dit seizoen kwam hij 15 keer in actie voor de club. Hij is de jongere broer van AZ-middenvelder Stijn Wuytens.

Willem II staat op de twaalfde plaats in de Eredivsie. Het ontvangt zondag op de laatste speeldag Ajax, dat in volle titelstrijd verwikkeld is.