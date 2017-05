Dario Van den Buijs krijgt bij Heracles een kans in de Eredivisie

"Dario is een uitstekende speler voor ons en uit de gesprekken blijkt dat hij ook over een goed karakter beschikt", vertelt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma over de nieuwste aanwinst van Heracles.

"Dario is in de Jupiler League (de Nederlandse tweede klasse) een zeer talentvolle speler gebleken. Hij is dus op meerdere gebieden een aanwinst voor onze club."

Dario Van den Buijs is de zoon van Stan Van den Buijs, de assistent van Michel Preud'homme bij Club Brugge.