Boskamp: "Als Feyenoord naast de titel grijpt, ga ik nooit meer naar het voetbal"

Feyenoord liet gisteren de kans liggen om die langverwachte landstitel binnen te halen. Na een 3-0-nederlaag tegen stadsgenoot Excelsior droop Feyenoord met het schaamrood op de wangen af.

"Het was klote", reageerde Jan Boskamp tijdens een telefoongesprek in Extra Time. "Het was een waardeloze wedstrijd. We werden de hele tijd weggespeeld door Excelsior. Als Feyenoord gisteren de titel had veroverd, zou ik een feestje gevierd hebben in een fontein."

Dan maar volgend weekend, thuis tegen Heracles? "Als het zondag misloopt, is dat voor Rotterdam een nachtmerrie", zegt Boskamp. "Dan zou ik nooit meer naar het voetbal gaan."