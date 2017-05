Van Hanegem: "Verschrikkelijk dat KNVB Advocaat nog een kans geeft"

Vorige keer liet hij Blind na een paar maanden opnieuw in de steek. Daardoor is de klerezooi begonnen.

"Ik heb niets tegen Advocaat. Het is een aardig ventje. Maar het kan niet dat je de boel in de steek laat en dan later gewoon weer tevoorschijn komt. Dat vind ik verschrikkelijk. Hoe kan dat?", vraagt Van Hanegem, assistent van Advocaat bij Nederland tijdens het EK 2004, zich af.

"Hij heeft de hele boel in de maling genomen. Danny Blind heeft vorig jaar zijn stinkende best gedaan om Advocaat binnen te halen, tegen de zin van de KNVB. Dan zit hij er een paar maanden en laat hij Blind al opnieuw in de steek. Daardoor is de klerezooi begonnen."

"Waar zijn we toch in godsnaam mee bezig. Het was ook niet de eerste keer. Servië heeft hij laten zitten, België heeft hij laten zitten, Sunderland ook."

"Natuurlijk zal hij het nu niet nog eens doen, dat zou helemaal gestoord zijn. Het verbaast mij gewoon dat zo'n grote organisatie zo iemand gewoon weer een nieuwe kans geeft."