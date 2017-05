Nederlandse pers over drama Feyenoord: "Apocalyptisch"

De spelersbus van Feyenoord, eerder op de dag met veel vuurwerk onthaald, vertrekt weer naar Zuid. Geen uitreiking van de schaal in de Kuip. Geen kampioen. Geen feest. Als de bus de Oostzeedijk opdraait tonen fans een spandoek: ‘Many years of hurt never stopped us dreaming’. Hoeveel leed kan een supporter hebben?

Feyenoord heeft veel teleurstellingen gekend, maar veel apocalyptischer dan dit gaat het niet worden. De enige overtreffende trap: geen titel, zondag thuis tegen Heracles.