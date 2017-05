Buffel: "Als Feyenoord de titel verovert, wordt het een ontlading van jewelste"

De supporters in Rotterdam lijken alleszins klaar voor de titel. "De aanhang van Feyenoord is uniek in Europa. Dat vind je niet in België. De supporters worden niet voor niets het legioen genoemd."

"Feyenoord heeft veel supporters verspreid over Nederland. Het is fantastisch hoe ze die ploeg massaal steunen, hoe ze de spelersbus ontvangen, hoe ze van de eerste tot laatste minuut achter die ploeg staan. Elke week zitten er 50.000 fans in De Kuip."

"Als spelers was het fantastisch om daar het veld op te wandelen. Je komt bijna uit de grond de arena in. Ik heb sommige tegenstanders letterlijk zien bibberen."