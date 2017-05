Ex-Feyenoord-coach Been: "Ik verwacht een dolle boel in Rotterdam"

"Ook doelman Brad Jones is een belangrijke speler geweest. Hij verving de geblesseerde Vermeer en is een enorm rustpunt achterin."

"Ook de aanwezigheid van Dirk Kuijt is zeer belangrijk. Hij is niet meer zo beslissend als vorig seizoen, toen hij 19 keer scoorde, en is niet eens meer zeker van een basisplaats. Maar het vertrouwen dat hij geeft aan de jonge spelers is niet te onderschatten."

Been weet wat het is om kampioen te spelen met Feyenoord. "In 1984 werd ik als speler kampioen met Feyenoord. Toen waren er 250.000 supporters aan het vieren op de Coolsingel, waar de kampioenenviering altijd plaatsvindt. Ik ben bang dat ze dat dit jaar minimaal zullen evenaren, omdat het al zo lang geleden is. Ik verwacht gewoon echt een dolle boel in Rotterdam."