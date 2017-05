Youri Mulder: "Advocaat kan het Nederlandse elftal wakker schudden"

"Het is een moeilijke klus om de juiste man te vinden voor die hele moeilijke baan", legt analist Youri Mulder uit.

"Nu denken ze dat ze de juiste man hebben, maar die stelt waarschijnlijk zijn eisen. En dat kan hij, want er zijn weinig andere geschikte kandidaten."

"Aan scherpte ontbreekt het Advocaat niet en hij is mee met het moderne voetbal. Maar hij zou al voor de 3e keer bondscoach worden en we zouden niets vernieuwends krijgen. Hij is ook al bijna 70 en misschien moet je aan de lange termijn denken."

"Bij de voetbalbond zeggen ze wel: "Laten we eerst kijken of we het WK in Rusland halen"."

"Als crisismanager zou Advocaat passen. Hij is even assistent geweest van (ex-bondscoach) Danny Blind en toen kwam er schwung in de ploeg. Hij kan iets in de ploeg brengen dat de boel wakker schudt. Dat hebben we nodig", besluit Mulder.