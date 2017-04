Ten Cate wil geen bondscoach van Oranje worden: Advocaat dan maar?

Hans van Breukelen, de technisch directeur van de KNVB, beloofde tegen het einde van de week de naam van de nieuwe bondscoach bekend te maken. Wie het zeker niet wordt, is Henk ten Cate. De Nederlander, momenteel trainer van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten, lag in poleposition, maar bedankte zelf voor de job.