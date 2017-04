De Amsterdam ArenA wordt omgedoopt tot de Johan Cruijff ArenA

"Het bestuur van de Amsterdam ArenA (Stadion Amsterdam), de directie van AFC Ajax NV en de burgemeester en wethouders Sport en Deelneming van de gemeente Amsterdam hebben in een intentieovereenkomst afgesproken om de naam van de Amsterdam ArenA te wijzigen in de Johan Cruijff ArenA", klinkt het vandaag.

"Met de naamswijziging willen de drie partijen de beste voetballer die Amsterdam en Nederland heeft gekend een waardig eerbetoon geven."

Binnen zes maanden worden de afspraken in een definitief contract voorgelegd aan de gemeenteraad, de directies en raden van commissarissen van de Stadion Amsterdam en Ajax. Er komt in de hoofdstad ook nog een straat, plein of brug met de naam van Cruijff.