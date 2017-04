PSV woedend op fans na rookbommen: "Daders krijgen langdurig stadionverbod"

Na de pauze steeg er plots een enorme zwarte rookpluim op in het stadion. Enkele supporters in het vak van PSV hadden wel erg stevige rookbommen binnengesmokkeld. De club kon er alvast niet om lachen.

PSV was in de eerste plaats bezorgd om de omstaanders. "We roepen iedereen die fysiek last ondervonden heeft van de rook op om zich te melden bij de club."

De gevolgen voor de daders zullen niet mals zijn. Een van hen is al opgepakt en overgedragen aan de politie. De club zoekt samen met politie en justitie nog naar de andere betrokkenen. "Dit was ver over de grens. De daders moeten opdraaien voor de schade en krijgen een langdurig stadionverbod."