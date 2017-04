Locadia na prinsheerlijke vrije trap: "Heb ik geleerd van Luc Nilis"

Luc Nilis probeert als spitsentrainer zijn puntgave traptechniek over te brengen op de aanvallers van PSV. En dat lijkt goed te lukken, want tegen Ajax scoorde Jürgen Locadia met een vrije trap uit het boekje. Na de match had de spits lof voor onze landgenoot.

"Ik raakte de bal goed. Ik train er veel op met Luc Nilis. Tegen Ajax kon je zien dat die trainingen ook resultaat hebben", vertelt Locadia.

De aanvaller gaf in het verleden ook al aan dat hij veel opsteekt van Nilis. "Vroeger probeerde ik altijd zo hard mogelijk te trappen, maar Luc heeft me uitgelegd dat het vaak beter is om op 80 procent te schieten. Met 100 procent neem ik te veel risico."