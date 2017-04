Stijn Vreven tekent voor langer verblijf bij NAC Breda

Stijn Vreven is een gelukkig man met zijn nieuw contract. "Prachtig dat de club zo tevreden is met mijn manier van werken en er besloten is om verder te gaan, ongeacht het eindresultaat dit seizoen. Dat zegt wel iets over de werkwijze bij deze club."

"Momenteel ligt de focus van onze staf en de spelers bij de play-offs. We willen ons daar zeker voor plaatsen en het liefst met een zo goed mogelijke uitgangspositie. Alles staat de komende weken in het teken van de strijd om de promotie naar de Eredivisie."