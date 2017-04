Burgemeester Enschede sluit supportershome in stadion FC Twente na drugsvangst

Volgens de politie ging het om een 'handelshoeveelheid', maar er werd niet bekendgemaakt om welke drugs het gaat. In het supportershome hielden de agenten drie personen aan en buiten het stadion nog twee personen in verband met het drugsonderzoek, waarbij mogelijk motorclub Satudarah betrokken is.

Vak-P werd gisteravond tijdens de wedstrijd ontruimd. De harde kern van de Twente-supporters moest het stadion uit. Dat leidde buiten het stadion tot opstanden. De politie heeft ook in drie woningen huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, geld en nepwapens in beslag genomen.