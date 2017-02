Van Basten: "Play-offs in Nederland? Gerommel! Een BeneLiga zou beter zijn"

"Dat is gerommel in de marge", zegt Marco van Basten, Nederlander en hoge pief bij de wereldvoetbalbond FIFA, in Algemeen Dagblad. "We mogen ons niet blindstaren op het Belgische verhaal, want wij hebben momenteel een mindere generatie. De Belgen nét niet."

"Daarnaast: de Belgische wetgeving maakt het veel makkelijker om goedkope niet-EU-spelers vast te leggen. Ook dat scheelt. De sportieve winst die je boekt met een play-offsysteem is minimaal, terwijl je je sowieso al kunt afvragen of de voordelen opwegen tegen de nadelen."

"Je krijgt meer topwedstrijden aan het einde van de competitie, maar de reguliere competitie wordt juist minder belangrijk. Dat wordt dan een soort warming-up voor de topclubs."

"16 of 18 clubs, dat zal internationaal het verschil niet maken. Het enige dat substantieel iets zou veranderen is de beste Nederlandse clubs samenvoegen met die van België, in een BeneLiga. Dat zal niet gebeuren, zeker niet op korte termijn, maar alleen dan kun je een zesde of zevende competitie in Europa creëren."