Piet Keizer, de legendarische linksbuiten van Ajax, is overleden

Onder aanvoering - letterlijk want hij droeg de kapiteinsband - van Keizer veroverde Ajax eerst Nederland (6 titels in 7 jaar) en vervolgens ook Europa (3 keer op rij winnaar van Europacup I).

Keizer zou tot 1974 de linkerflank afdraven, het publiek vaak vermakend met zijn kenmerkende schaarbewegingen. Van het Nederlandse elftal was hij toch meer een koele minnaar. In 1974 haalde hij met Oranje nog wel de WK-finale, maar Keizer moest toekijken vanaf de bank. Enkele maanden later zat zijn carrière erop.

Na zijn carrière hield Keizer het voetbal lange tijd voor bekeken. In 2001 viste Ajax hem toch weer op, eerst als scout en daarna als technisch directeur. Maar door onvrede met het bestuur kwam er toch weer een breuk met de club van zijn hart.