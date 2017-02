ADO Den Haag zet trainer Petrovic op straat

Petrovic was bezig aan zijn eerste seizoen bij ADO. Hij volgde in de zomer Henk Fraser op, die naar Vitesse ging. ADO staat na 21 speeldagen op de 16e plaats.

"Zeljko heeft een tijd lang met een smalle selectie moeten werken en heeft veel pech gehad met blessures", zegt Algemeen Directeur Mattijs Manders. "Daarbij was het ook te vaak onrustig rondom de club, maar geloof mij dat Petrovic iedere dag zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze club, maar soms werkt het gewoon niet meer."

Voorlopig neemt assistent Ekrem Kahya zijn taken over. In Nederland zakt de nummer 18. Nummers 16 en 17 spelen een play-off met clubs uit tweede klasse om het behoud.