Ex-topspits Nicolas Anelka vindt werk in Nederland

Nicolas Anelka hing na een periode als speler-trainer in India zijn voetbalschoenen twee jaar geleden aan de haak. De spits scoorde in zijn carrière goals in het shirt van PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City en Chelsea.

Nu trekt hij naar Nederland. Deze week reist hij samen met de nieuwe mede-eigenaar van Roda JC, Korotaev, in Kerkrade. De Fransman verrichtte al advieswerk voor de Zwitser en mag dat nu ook doen bij de club uit de Nederlandse Eredivisie.

De 37-jarige Anelka gaat zich bij Roda JC richten op de voetbalacademie. "De precieze invulling daarvan wordt de komende weken besproken. Hij wordt ook de adviseur op de Franse markt voor Roda JC."

Roda JC, de club van onder anderen Bryan Verboom, Tom Van Hyfte en Yves De Winter, staat na twintig speeldagen 17e en voorlaatste in het klassement.