VIDEO: cultheld Rutjes krijgt krop in de keel na lofzang uit politieke hoek

Facebook Roda-speler Nathan Rutjes (l.). Roda-speler Nathan Rutjes (l.).

Nathan Rutjes is bij de Roda-supporters een absolute cultheld. De 33-jarige Nederlander klinkt tijdens zijn interviews altijd oprecht en optimistisch en dat is ook Frans Timmermans niet ontgaan. De eurocommissaris en Roda-supporter bedankte Rutjes in een videoboodschap.