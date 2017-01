"Van Gaal viel de pers aan om zijn spelers te beschermen"

"Zijn grootste talent is zijn tactisch inzicht en zijn vermogen om een jonge ploeg te enthousiasmeren", zegt Egbers aan Sporza. "Hij slaagt er in om spelers zich voor 109 procent te laten inzetten. Het is onvoorstelbaar dat de Nederlandse nationale ploeg op het WK in Brazilië derde werd. Van Gaal heeft er het maximale uitgehaald."

"Dat hij zichzelf ooit de beste Nederlandse trainer in de geschiedenis noemde? Dat maakt hem niet sterker. Ondanks zijn relatieve hoge leeftijd heeft Van Gaal last van overdreven geldingsdrang. Je zou hem wensen dat hij tevreden is met wat hij door hard werken heeft bereikt in plaats van te willen bewijzen: "ik ben de beste"."

"Dat hij nu (na zijn ontslag bij Manchester United) moet stoppen zal hem pijn doen. Hij zal zeker verwijzen naar de FA Cup en het zal hem, tussen aanhalingstekens, goed doen dat José Mourinho niet meer succes heeft dan hij. Het lag dus niet alleen aan hem."