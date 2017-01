Louis van Gaal zegt het voetbal definitief vaarwel: "Ik keer niet meer terug"

Louis van Gaal won met elke club waar hij als coach werkte een trofee. Louis van Gaal won met elke club waar hij als coach werkte een trofee.

Manchester United is de laatste opdracht van Louis van Gaal als trainer geweest. Door een familiedrama is de 65-jarige Nederlander tot het besef gekomen dat het genoeg geweest is. "Er is zoveel gebeurd in mijn familie. Dan word je met je neus op de feiten gedrukt."