Belgisch toptalent Dante Rigo tekent nieuw contract bij PSV

Sinds kort traint Rigo ook regelmatig mee met de eerste ploeg van PSV, maar speelminuten zaten er nog niet in. "Ik heb er veel vertrouwen in dat ik hier kan doorbreken en voetballer worden", zegt Rigo.

"De club gelooft in mij. Mijn volgende doel is om zo snel mogelijk in de selectie te komen. Daarna kijken we verder."

PSV investeerde in ieder geval al veel in de Belgische jeugdinternational. "Er wordt dan ook veel van mij verwacht. Ik denk dat ik dat kan waarmaken. Als ik hard werk, zal mijn kans wel komen."