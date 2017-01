Nederland gaat stap verder in videoarbitrage: beeldscherm voor hoofdref

De KNVB kwam vandaag met het nieuws over de zogenaamde "on field review": "Dit is opnieuw een stap voor de videoarbitrage", zegt directeur operationele zaken Gijs de Jong. "De FIFA heeft ons gevraagd om ook dit element aan onze livetest met de videoscheidsrechter toe te voegen."

De KNVB probeerde dit seizoen al de videoscheidsrechter uit in het bekertoernooi. Die zit in een auto met camera's buiten het stadion en kan de ref op het veld ondersteunen bij wedstrijdbepalende situaties. Dit leverde wel al wat controverse op (zie Lees ook).