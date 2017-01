Heerenveen wint strijd om Real-toptalent Ødegaard

Details over de huur zijn er nog niet, maar volgens de Spaanse media zou het gaan over een periode van anderhalf jaar.

Ødegaard maakte in 2014 furore bij de bescheiden Noorse club Strømsgodset, waarna hij in oktober 2014 de jongste speler werd in een EK-kwalificatieduel. Met 15 jaar en 300 dagen viel hij op het uur in in de match tussen Noorwegen en Bulgarije.

Doorbreken kon de jonge Noor echter nog niet in Madrid. Hij was meestal actief in het tweede team, al zette Zinedine Zidane hem eind november wel in de basis in de bekerwedstrijd tegen Leonesa.