Stijn Vreven wordt de nieuwe coach van NAC Breda

Met onze landgenoot aan het roer hoopt NAC ondanks een mindere eerste seizoenshelft toch nog de promotie af te dwingen naar de Eredivisie. "Ik ben blij dat ik bij een prachtige club als NAC aan de slag mag. Deze club heeft fantastische supporters die altijd vol achter de ploeg staan", weet Vreven.

"NAC leeft enorm en de betrokkenheid van iedereen in en rondom de club is enorm groot. Het hondstrouwe publiek verwacht iedere wedstrijd dat de spelers voor ze door het vuur gaan. Wat dat betreft passen de waarden van deze club en het publiek goed bij mij. Ik kan niet wachten tot de eerste thuiswedstrijd in het altijd sfeervolle stadion."

"Met Stijn Vreven hebben we de ideale man gevonden om onze doelstellingen op korte en lange termijn te verwezenlijken", zegt NAC. "Stijn is een echte leider en heeft bewezen dat hij met een jonge en ambitieuze groep een duidelijke speelwijze kan ontwikkelen. Zijn unieke karakter past ook goed bij wat de club en de fans willen zien."

Het Nederlandse voetbal is Vreven uiteraard niet onbekend. Als speler verdedigde hij de kleuren van Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag. Voor Vreven wordt het wel zijn eerste buitenlandse avontuur als trainer. In België was hij al coach van Neerpelt, Dessel, Lommelt United en Waasland-Beveren.