Marco van Ginkel doet het seizoen opnieuw uit bij PSV

Na een succesvolle uitleenbeurt - Van Ginkel pakte met PSV de titel - koos hij voor een rustperiode om te herstellen van een oude knieblessure. Inmiddels is de 24-jarige Nederlander weer fit en heeft hij al enkele wedstrijden met het tweede elftal van Chelsea achter de kiezen.

"Ik ben blij dat ik deze route gekozen heb", zegt Van Ginkel. "Rust en fysiotherapie waren noodzakelijk. Ik ben nu weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me die kans geeft. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad en ik hoop dat we dat nu kunnen evenaren."

Coach Phillip Cocu is ook in zijn nopjes. "Marco is een box-to-box-middenvelder met een sterk karakter, diepgang en scorend vermogen. Vorig seizoen heeft hij zijn kwaliteiten al laten zien. Ik ben zeer tevreden met Marco als versterking voor de selectie", zegt Cocu.

"Marco voegt iets extra's toe aan de groep", weet technisch manager Marcel Brands. "Ik heb de voorbije maanden altijd contact gehouden met hem, omdat we in hem een potentiële versterking zagen. Het is mooi dat het nu weer lukt. We hebben er een goede speler bij."