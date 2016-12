Werkzekerheid in de Eredivisie: nog geen ontslag met Kerstmis

Giovanni Van Bronckhorst, coach van competitieleider Feyenoord. Giovanni Van Bronckhorst, coach van competitieleider Feyenoord.

Het Nederlandse voetbal kan dit jaar uitpakken met een opmerkelijk kerstverhaal: voor het eerst in 33 jaar heeft met Kerstmis nog geen enkele trainer zijn zitje in de dug-out moeten afstaan. In Duitsland is het een ander verhaal, want daar werden al 7 coaches de laan uitgestuurd. In België hebben 6 clubs al een nieuwe T1.