Zitjes in de Amsterdam ArenA kleuren binnenkort rood en wit

Dat wordt nu aangepast. In de loop van 2017 worden de zitjes stapsgewijs vervangen. De werken starten in de winterstop en in januari 2018 kunnen alle supporters op een nieuw stoeltje zitten.

"Het stadion ondergaat de komende jaren een metamorfose, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant", zegt Henk Markerink, de CEO van de ArenA. "Het vervangen van de stoelen is een hele zichtbare component van deze vernieuwing."

Ook Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, is in de wolken. "Wij verwachten dat het heel mooi gaat worden en dat onze supporters daardoor vanaf 2018 nog trotser kunnen zijn op onze thuishaven."

De 53.000 oude stoeltjes worden niet vernietigd, maar zouden aangeboden worden aan supporters die een abonnement hebben van Ajax.