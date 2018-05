Roma trekt beloftevolle Coric aan: "Een van de opkomende talenten"

AS Roma legde 6 miljoen euro op tafel voor de 21-jarige Coric, die zich dit seizoen voor de 4e keer tot landskampioen kroonde met Dinamo Zagreb.

De aanvallende middenvelder was goed voor 23 doelpunten en 24 assists in de 143 matchen die hij speelde voor de Kroatische recordkampioen.

Coric is ook international en was er al bij op het EK 2 jaar geleden. Maar daar verzamelde hij geen speelminuten bij de Kroaten. Voor het WK in Rusland is de middenvelder niet geselecteerd.

"Ik geloof dat we een van de opkomende talenten uit het Europese voetbal hebben vastgelegd", zegt sportief directeur Monchi. "Ik hoop dat hij zijn talent nog verder kan ontwikkelen en dat we lang van zijn kwaliteiten mogen genieten."