Jordan Lukaku ziet collega-verdediger De Vrij naar Inter vertrekken

Het seizoen draaide voor Lazio uit op een sisser. Op de laatste speeldag gaf het een 2-1-voorsprong tegen Inter uit handen. En daardoor ging ook het CL-ticket naar Milaan. Door de onderlinge strijd voor de Europese plaatsen tussen de twee clubs lag de transfer van Stefan de Vrij gevoelig.

"Iedereen die mij kent, weet dat ik ook in die wedstrijd alles heb gegeven", vertelde hij voor zijn training bij het Nederlandse elftal. Nochtans maakte De Vrij in dat beladen duel geen sterke indruk en veroorzaakte onder meer een strafschop. "Of ze dat ook in Italië geloven? Dat weet ik niet. Ik heb me even een weekje van alles afgesloten zodat ik weer fris bij het Nederlands elftal kon aankomen."

De 26-jarige verdediger speelt zo bij Inter dus volgend seizoen wel CL-voetbal. Hij tekent bij Inter een contract voor vijf seizoenen. "Ik denk me daar nog verder te kunnen ontwikkelen", zei hij. "Ik heb er in ieder geval heel veel zin in."