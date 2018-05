Napoli-coach Sarri: "Niet zeker dat ik blijf"

Blijft Sarri ook volgend seizoen coach van Dries Mertens? Blijft Sarri ook volgend seizoen coach van Dries Mertens?

Maurizio Sarri is niet zeker of hij volgend seizoen nog coach zal zijn van voetbalclub Napoli. Dat vertelde hij gisteren na de 2-1-zege tegen Crotone op de slotspeeldag in Italië. "De situatie is redelijk complex", zegt Sarri.