Parma promoveert 3e keer op rij en keert terug in Serie A

Parma is de allereerste club in Italië die erin slaagt om in 3 jaar tijd op te klimmen van de Serie D naar de Serie A. Kapitein Alessandro Lucarelli maakte in 2015 de degradatie mee, maar bleef de club trouw en mocht vrijdag zijn 3e promotie op rij vieren.

"Drie jaar geleden heb ik beloofd dat ik Parma opnieuw naar de Serie A zou brengen. Ik heb mijn woord gehouden", sprak een geëmotioneerde Lucarelli. "Deze reis is 3 jaar geleden begonnen. Het was zwaar, maar we hebben nooit opgegeven, ook dankzij de steun van de fans. Ik ben trots dat ik de kapitein mocht zijn."

Parma mag wel Foggia bedanken, dat concurrent Frosinone in bedwang hield. "Zelfs in mijn stoutste dromen had ik me dit scenario niet kunnen voorstellen. We wisten niet wat er gebeurde toen we het gejuich hoorden in de tribunes. Het was ongelooflijk."