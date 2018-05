Haalt Mancini Balotelli terug bij de Squadra? "Houden rekening met hem"

"Mario is een Italiaan. We houden zeker rekening met hem en we zullen hem waarschijnlijk opbellen", liet Mancini optekenen tijdens zijn voorstelling als bondscoach van Italië.

"Hij is een van die spelers die we opnieuw op zijn niveau van tijdens het EK 2012 willen zien." Op dat EK stuwde Balotelli Italië naar de finale. In 33 optredens voor de nationale ploeg trof Balotelli 13 keer raak.