Napoli-coach: “We verloren titel in het hotel”

Twee weken geleden hadden Mertens en co een schamel punt achterstand op Juventus. Op speeldag 35 had Juventus een moeilijke verplaatsing naar Inter, Napoli moest een dag later op bezoek bij Fiorentina. De spelers van Napoli besloten om samen naar de match van Juventus te kijken, in de hoop om met een positief gevoel (lees: puntenverlies voor Juve) in bed te kruipen.

Tot 5 minuten voor tijd leek alles in zijn plooi te vallen voor Napoli. Inter stond 2-1 voor, maar toen kwam de ommekeer. In minuut 87 verschalkte Skriniar zijn eigen doelman, twee minuten later zorgde Higuain voor de beslissing. De dag nadien verloor Napoli zelf met 3-0 van Fiorentina. De achterstand van vier punten konden de Napolitanen niet meer goedmaken.

“We hadden die avond vroeger in bed moeten kruipen”, zegt Sarri nu. “De manier waarop de wedstrijd is verlopen, heeft ons mentaal een zware klap bezorgd. Ik ben teleurgesteld dat we het kampioenschap in het hotel verliezen en niet op het veld.”

De coach van Napoli wijst ook met een beschuldigende vinger naar de kalendercommissie. “Op de laatste 16 speeldagen speelden we 14 keer na Juventus. Doordat Juventus al die wedstrijden won, werd het voor ons heel moeilijk. Ik weet niet of Juventus het beste team is en de titel verdient, omdat ik de ploeg niet vaak genoeg aan het werk zag. Maar ze zijn wel de sterkste ploeg.”

Sarri gaf na de wedstrijd op Sampdoria weinig prijs over zijn toekomst. “Ik houd enorm van deze stad en de fans. Dat gevoel zal nooit veranderen, ongeacht hoe het verhaal hier eindigt.” In drie seizoenen leidde Sarri zijn ploeg tweemaal naar de tweede stek en eenmaal naar de derde plaats.