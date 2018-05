Mancini en Zenit maken de weg vrij voor Italiaans bondscoachschap

Italië zit zonder bondscoach sinds Ventura in november moest ophoepelen, nadat hij er niet in geslaagd was om de barrages van het WK te overleven. Zweden dompelde Italië in nationale rouw.

In afwachting van een opvolger leidt Luigi Di Bagio de nationale ploeg. Carlo Ancelotti bedankte voor de functie, ook Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) worden genoemd als kandidaat.