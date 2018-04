"Waarom heeft Praet nooit een kans gekregen van Martinez?"

"Waarom is de bondscoach nu naar China om 2 spelers te gaan bekijken die hij toch 100% zeker zal meenemen?", vraag Joos zich af. "Wordt Praet wel goed gescout?"

"Als iedereen zo vol lof is over Praet vind ik dat hij tegen Saudi-Arabië wel eens een kans had mogen krijgen. Hij is een joker die je op heel veel posities kunt inzetten. Ik zie hem zelfs op de flank functioneren."

"Praet is in mineur uit België vertrokken: Anderlecht had een zwak seizoen achter de rug en zelf speelde hij geen topseizoen. Dat beeld blijft in je hoofd zitten, dat is menselijk."

"Maar hij presteert nu beter dan sommige jongens die wél zullen meegaan naar het WK. Ik zeg niet dat Praet mee móét, maar nu is hij volledig uit beeld verdwenen."

"Ik vind het niet correct dat je onder deze bondscoach blijkbaar bij een topclub of in Engeland (of in China) moet spelen om in beeld te komen. Terwijl Praet toch een heel goed seizoen draait."