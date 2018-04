Empoli viert uitbundig promotie naar Serie A

De top 2 van de Serie B promoveert rechtstreeks naar de hoogste klasse. Empoli telt een riante voorsprong en had vandaag genoeg aan een gelijkspel (1-1) tegen Novara om zich tot kampioen te kronen.

Dichtste achtervolgers Parma en Palermo gingen beiden onderuit, waardoor de kloof op 4 speeldagen van het einde onoverbrugbaar is. Empoli keert zo na 1 jaar afwezigheid terug naar de Serie A.

Het is trouwens al de 2e titel voor Empoli in de Serie B. In 2005 eindigde de Toscaanse club ook op de 1e plaats, maar dat gebeurde toen voor de groene tafel. Genoa werd toen na een omkoopschandaal teruggezet naar de laatste plaats.