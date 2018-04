Qatar Airways wordt 7e shirtsponsor in de geschiedenis van Roma

"We zijn verheugd dat we deze historische samenwerking tussen twee grote merken met grote ambities kunnen aankondigen", klinkt het in Rome.

"Met deze nieuwe sponsor, ons nieuwe stadion waar we later dit jaar aan beginnen te bouwen en onze kwalificatie voor de halve finales in de Champions League zijn het geweldige tijden voor de Roma-fans."

Qatar Airways is pas de zevende shirtsponsor in de geschiedenis van het 90-jarige Roma. Het bedrijf is als sponsor in diverse sporttakken en -evenementen actief, zoals het WK voetbal, de Formule E, enkele tennistoernooien en paardencompetities.

Hoeveel geld met de sponsoring gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Roma geeft wel aan dat het de meest lucratieve overeenkomst in de clubgeschiedenis is en een van de grootste bij alle Italiaanse clubs.