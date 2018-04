Joos: "In Napels staan 20 titels voor Juve gelijk aan 1 titel voor Napoli"

Een buffelstoot in de 90e minuut van Kalidou Koulibaly (ex-Genk) deed voetbalminnend Italië opleven afgelopen weekend. De spanning in het titelgevecht is helemaal terug nu de voorsprong van Juventus op Napoli nog maar 1 punt bedraagt.



"Juventus is een ploeg die het in dat soort belangrijke matchen toch meestal naar zich toetrekt", zegt Filip Joos. "De match tegen Napoli leek op de match in de Champions League tegen Tottenham. Toen kreeg Juve naar mijn gevoel te veel lof."



"Ook tegen Napoli werd Juve weggespeeld. Ze dachten enkel aan verdedigen. Dat doet trainer Allegri toch net iets te veel en wordt hem door veel Juve-fans verweten. Anderzijds wordt er altijd gelachen met Napoli-coach Sarri, de idealist. Idealisten kunnen niet winnen in het voetbal zogezegd, maar nu is hij er toch dichtbij."



"Napoli is een opwindende ploeg. Er staan twee dwergen vooraan (Mertens en Insigne). Van Callejon weet je wat hij zal doen, maar toch lukt het. In de defensie speelt Koulibaly fantastisch en doelman Reina is de vaderfiguur, die niet in de top 15 van beste doelmannen staat."



"Dries Mertens scoort al een tijdje niet meer, maar Sarri blijft hem wel in de basis zetten. Ook tegen de beren van Juventus koos hij niet voor Milik. Een titel voor Napoli zou echt de overwinning van een filosofie zijn. Daar herken je een grote trainer aan."