Biglia breekt 2 ruggenwervels: WK in gevaar?

Milan verloor gisteren verrassend van rode lantaarn Benevento: 0-1. Een dag later was er nog meer slecht nieuws voor de Milanezen, want Lucas Biglia heeft tegen Benevento een ernstige rugblessure opgelopen. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de Argentijn 2 ruggenwervels gebroken heeft.

De voormalige middenvelder van Anderlecht zal in de komende dagen nog bijkomende onderzoeken ondergaan om te bepalen hoe lang hij buiten strijd zal zijn. Maar met 2 gebroken wervels lijkt het WK sowieso in gevaar voor de Argentijn. Biglia trok al 57 keer het truitje van zijn land aan.