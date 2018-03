Feyenoord naar TAS na wanbetalingen Lazio-transfer De Vrij

"Omdat we het laatste deel van de transfersom van Lazio niet op onze rekening hebben ontvangen, hebben we de zaak geruime tijd geleden ingediend bij het TAS. We wachten op de uitspraak", klinkt het op de NOS-site. Feyenoord maakte evenwel niet bekend hoeveel de Italiaanse club nog moet ophoesten.

In de Italiaanse pers verscheen ondertussen wel het opmerkelijke verhaal dat Lazio de laatste schijf van 2 miljoen euro zou hebben overgemaakt naar oplichters, die zich voordeden als vertegenwoordigers van de Nederlandse club. De Rotterdammers wachten dus nog steeds op de laatste schijf en stapten in afwachting naar het Hof van Arbitrage voor Sport, het TAS.

Momenteel is De Vrij bezig aan zijn laatste seizoen bij Lazio. De 35-voudige international kwam al 107 keer in actie en scoorde 8 doelpunten. Op het einde van het seizoen mag de verdediger de club transfervrij verlaten.