Serie A schijnbaar gezond, Juventus en Napoli de besten van de klas

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport maakte onlangs het financiële eindresultaat van het seizoen 2016-2017 in de Serie A bekend. De Serie A-clubs klokten af op 3 miljoen euro netto, het 1e positieve cijfer in 17 jaar.

Want het is van het seizoen 1999-2000 geleden dat de Serie A nog eens een positief cijfer in de boeken kon laten noteren. De laatste jaren leek daar niet meteen verandering in te komen.

In 10 jaar financiële malaise spande seizoen 2014-2015 de kroon. Toen bleek het verlies 365 miljoen euro te zijn. Een jaar later was er een (kleine) kentering zichtbaar. De clubs konden de schulden beperken tot 222 miljoen euro. Nu helt de balans dus naar de positieve kant van de financiële schaal.