Hoe Nainggolan in zijn offensievere rol zijn statistieken meteen opkrikt

De verwachtingen waren dit seizoen hooggespannen rond Nainggolan. Met 11 doelpunten eindigde hij in 2016-2017 als derde op de topscorerslijst van Roma, achter Edin Dzeko en Mo Salah.

De eerste seizoenshelft leverde de Belg een aantal van 2 goals en 3 assists op. Sinds februari is de Rode Duivel weer helemaal op stoom. Met 4 assists en 1 doelpunt in zijn laatste 5 competitieduels was hij bij evenveel doelpunten direct betrokken als in zijn 20 wedstrijden ervoor.

Zijn aanvallende dadendrang is sterk toegenomen, want geen speler ondernam tijdens Crotone-Roma zoveel doelpogingen als Nainggolan (4 keer), schoot vaker op doel (2 keer, gelijk met Dzeko) of creëerde meer kansen voor medespelers (3, gelijk met Florenzi) als hij.

Sinds februari is Nainggolan de speler met de meeste assists in de Serie A, 4 dus.