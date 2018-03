Geen rugnummer 13 meer na overlijden Italiaanse voetballer

In het voetbal - en bij uitbreiding in andere sporten - zijn er heel wat iconische rugnummers.



In eigen land is het shirtnummer 23 bij Club Brugge van François Sterchele het bekendste dat niet meer wordt uitgedeeld. Maar als we over de lansgrenzen heen kijken zijn er heel wat iconische rugnummers.

In Nederland is er bij Ajax Amsterdam geen truitje meer met nummer 14. Dat blijft voorbehouden voor de legendarische speler Johan Cruijff.

Bij Feyenoord delen ze gaan nummer 12 uit omdat die is voorbehouden voor de 12e man.

Ook Italië krijgt niemand bij AC Milan het nummer 3 meer.

Die was uitverkoren voor legende Paolo Maldini, met uitzondering als zijn zoon ooit de selectie haalt.



Bij Manchester United is het nummer 7 uitgegroeid tot een statussymbool nadat onder meer George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham en Cristiano Ronaldo het shirt aantrokken.