"Fiorentina verlengt contract Astori en geeft salaris aan gezin"

Fiorentina had gisteren tegen Udinese moeten spelen, maar de wedstrijd werd uitgesteld nadat aanvoerder Davide Astori in de nacht van zaterdag op zondag in zijn slaap overleden was.

Astori, die in de zomer van 2015 neerstreek in Firenze, stond op het punt om een contractverlenging bij Fiorentina te tekenen. Enkel de handtekeningen ontbraken nog.

Giovanni Malago, de voorzitter van het Italiaans Olympisch Comité, meldt vandaag dat Fiorentina het contract van zijn overleden aanvoerder verlengd heeft. "Zijn salaris wordt aan zijn partner en dochtertje geschonken", klinkt het.

Fiorentina heeft het nieuws zelf (nog) niet bevestigd. "We vragen aan iedereen stilte en respect", liet de club weten.