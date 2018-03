Dit weekend Napoli-Roma, de affiche waarin "killer" Mertens geboren werd

"Altijd scoort hij, altijd", schrijft La Gazzetta dello Sport. "Dries Mertens scoort zo indrukwekkend makkelijk en doet dat vooral met de sluwheid van een zuivere diepe spits. Hij is echt een killer in het strafschopgebied geworden."

Dries Mertens was dit seizoen al goed voor 16 doelpunten in 26 competitiematchen. Daarmee doet hij beter dan onder meer Romelu Lukaku, Eden Hazard en Kevin De Bruyne, "zijn concurrenten bij de nationale ploeg".

"In zijn thuisland werd Mertens lange tijd bestempeld als een goeie invaller. Dat was ook zo bij Napoli, tot die wedstrijd tegen AS Roma", vervolgt La Gazzetta.

"Het gebeurde vorig seizoen in het stadion van Napoli. Milik was geblesseerd en Gabbiadini greep zijn kansen niet. In de tweede helft nam Mertens de positie van diepe spits definitief over."

"Het was 15 oktober 2016, een datum die de carrière van Mertens een andere richting heeft uitgestuurd. Toen voelde hij zich nog geen echte killer, maar de kaarten liggen vandaag duidelijk anders."