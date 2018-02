Italiaanse VAR-baas: "Beelden in stadion is volgende stap"

Voormalig scheidsrechter Roberto Rosetti is nu het hoofd van de videorefs in Italië. Hij pleit ervoor om in de toekomst de beelden van de VAR ook in het stadion te tonen.

"Dat moet de volgende stap worden in het proces", vindt Rosetti. "Op die manier kunnen de spelers en de fans ook zien welke beslissing er genomen wordt."

"Het VAR-systeem heeft de voorbije maanden al veel vooruitgang gemaakt. Er kunnen nog een aantal zaken beter en het moet ook sneller. Maar het belangrijkste is dat de juiste beslissing genomen wordt. Daar moet de focus op liggen."