Napoli ziet Ghoulam alweer geblesseerd uitvallen

Slecht nieuws voor Dries Mertens en co in de strijd voor de scudetto. Napoli zal het moeten stellen zonder linksback Faouzi Ghoulam, hij viel geblesseerd uit op training. De verdediger heeft wellicht een gebroken knieschijf opgelopen en is mogelijk out voor de rest van het seizoen.